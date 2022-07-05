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Bolu’da 68 yaşındaki kadın yanarak öldü!

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Giriş: 05.07.2022 18:28
Bolu’da, yemek yaptığı esnada tavadaki kızgın yağların üzerine sıçradığı 68 yaşındaki epilepsi hastası kadın sürünerek çıktığı evinin önünde feci şekilde can verdi. Talihsiz kadına yardım eden esnaf, “Trafik anında araç geçiyordu. Onların 'imdat, yardım edin' demesi üzerine elimizde su bidonlarıyla koştuk. Üzerine döktük ama iş işten geçmişti.” sözleriyle o anları anlattı.
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68 yaşındaki kadın yanarak öldü!
68 yaşındaki kadın yanarak öldü!
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