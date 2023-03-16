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Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem

DHA
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Giriş: 16.03.2023 14:29
AFAD verilerine göre merkez üssü Bolu olan, 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bolu’da 4.8 büyüklüğünde deprem
Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem
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