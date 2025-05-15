15 Mayıs 2025, Perşembe
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Bolu’da 4 köyde içme suyundan zehirlenme şüphesi: 80 kişi hastaneye başvurdu
Bolu merkeze bağlı 4 köyde, içme suyu hattında yaşanan sorun nedeniyle 80 kişi hastaneye başvurdu. İshal, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye gelen vatandaşlar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, su deposundan numune alınarak inceleme başlatıldı.