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Bolu’da 4 köyde içme suyundan zehirlenme şüphesi: 80 kişi hastaneye başvurdu

Bolu’da 4 köyde içme suyundan zehirlenme şüphesi: 80 kişi hastaneye başvurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.05.2025 13:30
Bolu merkeze bağlı 4 köyde, içme suyu hattında yaşanan sorun nedeniyle 80 kişi hastaneye başvurdu. İshal, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye gelen vatandaşlar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, su deposundan numune alınarak inceleme başlatıldı.
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Bolu’da 4 köyde içme suyundan zehirlenme şüphesi: 80 kişi hastaneye başvurdu
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