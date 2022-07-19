Bolu’da 20 çocuk zehirlendi! Vali açıklamada bulundu: Kaynağı tespit edilmeye çalışılıyor

Bolu’da zehirlenme tepkileri gösterip, hastaneye kaldırılan 20 çocuktan sağlık durumu ağır olan 8'i Ankara'ya sevk edildi. Vaka sayısı yükselirken, bir takım yetişkinler de hastaneye kaldırıldı. 8 çocuğun yoğun bakım servisinde tedavi olduğunu ifade eden Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Zehirlenmenin kaynağı tespit edilmeye çalışılıyor. Su kaynaklı olup olmadığına bakılıyor. Gıda ürünlerinden de numuneler alındı. Bu durum daha çok çocuklarda görüldü" şeklinde konuştu.

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