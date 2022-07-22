Bolu'da 14 kişi yoğun bakımda! 93 kişi nasıl zehirlendir?

Bolu'da içme suyundan zehirlenme vakaları artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son verdiği bilgilere göre zehirlenenlerin sayısı 98'e yükseldi. Vakaların 53'ü çocuk. Tedavisi devam eden 43 hastanın 14'ü ise yoğun bakımda. Cami hoparlöründen su kullanımı için uyarılar yapıldı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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