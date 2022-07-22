22 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bolu'da 14 kişi yoğun bakımda! 93 kişi nasıl zehirlendir?

Bolu'da 14 kişi yoğun bakımda! 93 kişi nasıl zehirlendir?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.07.2022 11:45
Bolu'da içme suyundan zehirlenme vakaları artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son verdiği bilgilere göre zehirlenenlerin sayısı 98'e yükseldi. Vakaların 53'ü çocuk. Tedavisi devam eden 43 hastanın 14'ü ise yoğun bakımda. Cami hoparlöründen su kullanımı için uyarılar yapıldı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İzmir’de orman yangını
İzmir'de orman yangını
’Su sayacına bakacağız abla’ dedi hayatını kararttı
'Su sayacına bakacağız abla' dedi hayatını kararttı
Mahalleye dadanan hırsızlar huzur bırakmadı!
Mahalleye dadanan hırsızlar huzur bırakmadı!
Afrika sıcakları Türkiye’de
Afrika sıcakları Türkiye’de
14 kişi yoğun bakımda
14 kişi yoğun bakımda
Çayır tırtılıyla mücadelede son durum!
Çayır tırtılıyla mücadelede son durum!
Kurutulan ağaca AK Parti teşkilatından tepki
Kurutulan ağaca AK Parti teşkilatından tepki
Kurt sürüsüne katliam yaptı!
Kurt sürüsüne katliam yaptı!
Emine Erdoğan’a iklim liderliği ödülü verildi
Emine Erdoğan’a iklim liderliği ödülü verildi
Yerli imkanlarla üretilen deniz botu
Yerli imkanlarla üretilen deniz botu
Fotoğraflarını çekeni ifşaladı: ’Benim bacaklarım’
Fotoğraflarını çekeni ifşaladı: 'Benim bacaklarım'
Eşini öldüren caniden kan donduran paylaşım
Eşini öldüren caniden kan donduran paylaşım
Daha Fazla Video Göster