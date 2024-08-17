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Bölücü terör örgütüne yönelik

Bölücü terör örgütüne yönelik "Gürz-8" operasyonlarında 222 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.08.2024 10:04
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 36 ilde düzenlenen "Gürz-8" operasyonlarında 222 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Gürz-8 operasyonlarında 222 şüpheli yakalandı
"Gürz-8" operasyonlarında 222 şüpheli yakalandı
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