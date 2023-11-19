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Bolu kara teslim! Bolu Dağı tünelinde son durum...

A Haber
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Giriş: 19.11.2023 12:07
Bolu kent merkeziyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı sürüyor.
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Bolu kara teslim
Bolu kara teslim
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