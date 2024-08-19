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Bolu Dağı'nda zincirleme kaza! 6 araca çarpan tır alev aldı

Bolu Dağı'nda zincirleme kaza! 6 araca çarpan tır alev aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.08.2024 18:53
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 7 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
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Bolu Dağı’nda zincirleme kaza!
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