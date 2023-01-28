Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

İstanbul'da sıcaklıklar iyice düştü ve kar kapıya dayandı. D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oldu. Trafik polisleri de sürücüleri, kar yağışı ve sise karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları yönünde uyardı.

Gün boyunca bölgede aralıklarla etkili olan sağanak, Bolu Dağı'nın Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere kesimlerinde yerini kara bıraktı.

Bölgede yoğun şekilde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler trafikte yavaş seyretti.

Kara yolları ekipleri, güzergahlarda kar ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.