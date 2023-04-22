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Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde ulaşımı kilitleyen kaza! 1 tır ve 3 otomobil birbirine girdi

İHA
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Giriş: 22.04.2023 16:41
Bolu Dağı Tüneli istikametinde yaşanan zincirleme kaza nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. Kazaya 1 tır ve 3 otomobil karışırken, ekipler bölgedeki çalışması sonrası yol yeniden ulaşıma açıldı.
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