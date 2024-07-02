02 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Bolu D-100'de katliam gibi kaza! Araç ortadan ikiye bölündü: 2 ölü, 3 yaralı

ahaber.com.tr
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.07.2024 14:58
Bolu'da D-100 kara yolunda 4 araç birbirine girdi. İstanbul istikametinde meydana gelen kazada araçlardan biri ortadan ikiye ayrılırken; feci olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı..
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sinan Ateş sözünü tutmadı, ben azmettirdim
"Sinan Ateş sözünü tutmadı, ben azmettirdim"
İstanbul’da yeni provokasyon
İstanbul'da yeni provokasyon
Kaza yapan motosikletli ağaçta asılı kaldı!
Kaza yapan motosikletli ağaçta asılı kaldı!
Kamyonet traktör römorkuna çarptı!
Kamyonet traktör römorkuna çarptı!
Önce sevdi sonra çaldı!
Önce sevdi sonra çaldı!
Telesiyej sistemi ile su kayağı!
Telesiyej sistemi ile su kayağı!
Bolu D-100’de katliam gibi kaza!
Bolu D-100'de katliam gibi kaza!
Beylikdüzü’nde fabrika yangını
Beylikdüzü'nde fabrika yangını
Mahallede dev yılan paniği
Mahallede dev yılan paniği
Minibüsün çarptığı 16 koyun öldü
Minibüsün çarptığı 16 koyun öldü
Ankara’da korkutan trafik kazası! Otomobil metrelerce yükseklikten düştü
Ankara’da korkutan trafik kazası! Otomobil metrelerce yükseklikten düştü
Gençlik yaz okulları başladı!
Gençlik yaz okulları başladı!
Daha Fazla Video Göster