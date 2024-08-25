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Bölgesel Anda Kampı Kayseri'de düzenlendi

Bölgesel Anda Kampı Kayseri'de düzenlendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 25.08.2024 16:26
Bölgesel Anda kampı, 12 ilden 220 üyenin katılımı ile Kayseri'de gerçekleştirildi.
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