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Bölgede ilk kez görüldü! Vatandaşa saldırdı

İHA
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Giriş: 16.07.2024 10:29
Van'ın Çatak ilçesinde tarlada ot biçerken karşılaşılan yaklaşık 1,5 metrelik yılan vatandaşa saldırdı. "Koca engerek" türü yılan bölgede ilk kez görüldü.
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