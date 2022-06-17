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Bölge halkı şaşkına döndü! Adeta poz verdi

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Giriş: 17.06.2022 13:22
Yaban hayatı popülasyonu fazla olan Artvin’de özelikle dağkeçilerine kenttin her alanında rastlamak mümkün. Dağ keçişi bahçelerde, karayolunda, baraj duvarlarında, mahalle aralarında derken son olarak bir evin çatısında görüntülendi. Ürkekliğiyle bilinen ve avlanması yasak olan dağkeçisini evin çatısında gören bölge halkı sakinleri şaşkına döndü.
Şaşkına çeviren görüntüler ŞAŞKINA ÇEVİREN GÖRÜNTÜLER

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