Boks ringi değil AVM: Ellerine geçirdikleri sandalyeleri birbirlerine fırlattılar

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki 41 Burada AVM’de iki grup arasında çıkan tekme ve yumruklu kavgada hızını alamayan taraflar ellerine geçirdikleri sandalyeleri birbirlerine fırlattı. AVM’nin adeta boks ringine döndüğü kavga anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.