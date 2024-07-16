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Boğulmalara karşı hangi önlemler alınmalı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.07.2024 16:02
Hafta sonunda toplam 16 kişi deniz, gölet ve akarsularda boğuldu. Boğulmalara karşı dikkat edilmesi gerekenler neler? İşte detaylar...
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Boğulmalara karşı hangi önlemler alınmalı?
Boğulmalara karşı hangi önlemler alınmalı?
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