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Boğulmak üzere olan bir vatandaşı balıkçı kurtardı

Boğulmak üzere olan bir vatandaşı balıkçı kurtardı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 12:29
Samsun'un Bafra ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi atlatan bir vatandaşı balıkçı teknesi kurtardı.
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