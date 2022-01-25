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Boğdukları Kerziban Keskin'i yakamayınca cesedini parçalara bölmüşler

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Giriş: 25.01.2022 12:42
Antalya'da 2,5 aydır haber alınamayan Kerziban Keskin'in gayrimenkul satışı yüzünden öldürüldüğü yönündeki itirafın ardından gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Keskin'in iple boğularak öldürüldüğü, cesedinin balta ve nacakla parçalandıktan sonra 6 torbayla taşınıp yakıldığı, ardından gömüldüğü ortaya çıktı.
Kerziban Keskin’in cesedini parçalara bölmüşler!
Kerziban Keskin'in cesedini parçalara bölmüşler!
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