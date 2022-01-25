25 Ocak 2022, Salı
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Boğdukları Kerziban Keskin'i yakamayınca cesedini parçalara bölmüşler
Antalya'da 2,5 aydır haber alınamayan Kerziban Keskin'in gayrimenkul satışı yüzünden öldürüldüğü yönündeki itirafın ardından gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Keskin'in iple boğularak öldürüldüğü, cesedinin balta ve nacakla parçalandıktan sonra 6 torbayla taşınıp yakıldığı, ardından gömüldüğü ortaya çıktı.