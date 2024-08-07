Boğaz’ın nadir görülen misafiri! Deri sırtlı deniz kaplumbağası

Atlas, Hint ve Pasifik Okyanusu'nda görülen deri sırtlı deniz kaplumbağası bu kez İstanbul Boğazı'nda ortaya çıktı. Uzmanlar boyu 2 metreyi bulan ağırlığı ise 600 kilogramı geçen deniz kaplumbağasıyla ilgili uyardı.

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