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Boğaz’ın nadir görülen misafiri! Deri sırtlı deniz kaplumbağası

Boğaz’ın nadir görülen misafiri! Deri sırtlı deniz kaplumbağası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 07.08.2024 14:50
Atlas, Hint ve Pasifik Okyanusu'nda görülen deri sırtlı deniz kaplumbağası bu kez İstanbul Boğazı'nda ortaya çıktı. Uzmanlar boyu 2 metreyi bulan ağırlığı ise 600 kilogramı geçen deniz kaplumbağasıyla ilgili uyardı.
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Boğaz’ın nadir görülen misafiri!
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