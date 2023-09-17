17 Eylül 2023, Pazar
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Boğaziçi İmar’dan ses çıkmıyor! Halk TV'nin patronunun kaçak villasına göz yuman CHP'li İBB sorulardan kaçtı
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun İstanbul Boğazı manzaralı Sarıyer'deki kaçak villasında inşaat tüm hızıyla devam ederken, CHP'li İBB yönetimi inşaata adeta göz yumuyor. Boğaziçi İmar Müdürlüğü, kaçak inşaata çıt çıkarmazken, Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu ise konuyla ilgili sorulan sorulara yanıt vermekten kaçındı.