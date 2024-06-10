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Boğaz’daki yalıda film gibi soygun! Kapıya kamyonet dayayıp 130 milyon liralık dövizi çaldılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.06.2024 10:20
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan Mehmud Paşa Yalısı'nda çalışan özel güvenlik görevlisi arkadaşlarıyla birlikte kilidini kırdıkları 4 kasadan 130 milyon liralık döviz çalıp kayıplara karıştı.
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Boğaz’daki yalıda film gibi soygun
Boğaz’daki yalıda film gibi soygun
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