Boğaz'a karşı 'korona' partisi!

İstanbul’da toplanan bir grup koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak, Boğaz manzaralı mekanda eğlendi. Sosyal mesafenin olmadığı, katılımcıların maske takmadığı partiye katılanlar o anları cep telefonlarının kameraları ile kaydetti. Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

İstanbul Boğazı'nda bulunan bir mekanda dün gece saatlerinde parti düzenlendi. Partiye katılanların müzik eşliğinde eğlenirken sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görüntülere yansıdı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Koronavirüs salgınına rağmen düzenlenen partiye katılanlar o anları telefonlarının kameraları ile kaydetti. Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.