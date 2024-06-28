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Boğaların firarı! Erzurum'da 7 saat süren kovalamaca! Böylesi görülmedi...

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 28.06.2024 13:08
Erzurum'da ahırdan kaçan 26 boğa, 7 saatlik kovalamacanın ardından belediye görevlileri tarafından uyuşturucu iğne atan tüfekle vurularak yakalandı. Boğaların peşinde koşan köylüler çoğu zaman yerde yuvarlandı. Saatler süren kovalamacada 2 boğa kalp durmasıyla öldü. İşte detaylar...
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