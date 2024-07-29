29 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Bodrum’daki alkollü sürücü dehşet saçtı: Kadın sürücüyü metrelerce böyle sürükledi

Bodrum’daki alkollü sürücü dehşet saçtı: Kadın sürücüyü metrelerce böyle sürükledi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.07.2024 21:42
Muğla’nın Bodrum ilçesinde önünde seyreden ve kadın sürücünün bulunduğu elektrikli bisikleti önüne alarak sürükleyen otomobilin karıştığı kaza anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hatay’da apartmanın deposu alevlere teslim oldu!
Hatay'da apartmanın deposu alevlere teslim oldu!
Kapatılan caddede sürücüler ters yöne girdi!
Kapatılan caddede sürücüler ters yöne girdi!
Bingöl’de kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu!
Bingöl’de kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu!
Bodrum’daki alkollü sürücü dehşet saçtı!
Bodrum’daki alkollü sürücü dehşet saçtı!
Tekirdağ’da kimya fabrikasında yangın!
Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın!
Fabrikada yanan boya ve tinerler lav gibi sokağa yayıldı
Fabrikada yanan boya ve tinerler lav gibi sokağa yayıldı
Hazırlık maçında yumruklar konuştu
Hazırlık maçında yumruklar konuştu
Oyun oynayan iki çocuk otomobili yaktı
Oyun oynayan iki çocuk otomobili yaktı
İstanbullular akın akın bu tarlaya gidiyor
İstanbullular akın akın bu tarlaya gidiyor
Amasya’nın renkli dünyası: Yalıboyu Evleri
Amasya’nın renkli dünyası: Yalıboyu Evleri
Diyarbakır Ekspresi en iyi 100 listesinde
Diyarbakır Ekspresi en iyi 100 listesinde
Sultangazi’de döküm sahasında faciadan dönüldü
Sultangazi’de döküm sahasında faciadan dönüldü
Daha Fazla Video Göster