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Bodrum’da vahşet! Kum dolu çuvalın içinden ceset çıktı

İHA
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Giriş: 29.06.2022 09:08
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içi toprak dolu çuvalın içerisinde kimliği belirlenemeyen 1 erkeğe ait ceset bulundu. Ekiplerce bölgede geniş çaplı araştırma yapılırken, cesedin tanınmaz halde olduğu belirtildi.
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