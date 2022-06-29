29 Haziran 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bodrum’da vahşet! Kum dolu çuvalın içinden ceset çıktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içi toprak dolu çuvalın içerisinde kimliği belirlenemeyen 1 erkeğe ait ceset bulundu. Ekiplerce bölgede geniş çaplı araştırma yapılırken, cesedin tanınmaz halde olduğu belirtildi.