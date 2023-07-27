Bodrum'da susuz yaz! Yüzme havuzu ve çöp kutusunu su deposu olarak kullanıyorlar

Bodrum'da altyapı yetersizliği nedeniyle aylardır su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar, yüzme havuzlarından çöp kutularına kadar her yeri su stoklamak için kullanıyor. 'Evimizde 24 saat su aktığını hatırlamıyoruz' diyen vatandaşlar isyan etti.

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