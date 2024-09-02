Bodrum'da şoke eden görüntüler! Uçan tekmeli esnaf kavgası: Kaynar kahveyi sırtından aşağı döktü

Ülkenin gözde turizm merkezlerinden olan Muğla'nın Bodrum ilçesi bu kez bir esnaf kavgasıyla gündeme geldi. İki esnaf arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Esnaflardan birinin eşi, tartıştıkları esnafın sırtından aşağı sıcak kahve döktü. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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