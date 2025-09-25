25 Eylül 2025, Perşembe
Bodrum’da seyir halindeki cip alev topuna döndü
Bodrum’da seyir halindeki cip alev topuna döndü
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2025 01:24
Muğla’nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki cip bir anda alev aldı. Aracını kenara çeken sürücü saniyeler içinde büyüyen yangından son anda kurtuldu.
<iframe width="560" height="315" src="https://www.ahaber.com.tr/video/iframe/yasam-videolari/bodrumda-seyir-halindeki-cip-alev-topuna-dondu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
