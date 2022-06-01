01 Haziran 2022, Çarşamba
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Bodrum'da lahmacun ayran 450 TL!
Bodrum'da lahmacunun fiyatı bu yıl da gündemden düşmüyor. Fiyatı 20 kilometre içinde değişiklik gösteriyor. Bodrum pazarlarında bir lahmacunun fiyatı 15 TL, plajlarda 300, tekne de ise 450 TL.