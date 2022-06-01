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Bodrum'da lahmacun ayran 450 TL!

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Giriş: 01.06.2022 17:05
Bodrum'da lahmacunun fiyatı bu yıl da gündemden düşmüyor. Fiyatı 20 kilometre içinde değişiklik gösteriyor. Bodrum pazarlarında bir lahmacunun fiyatı 15 TL, plajlarda 300, tekne de ise 450 TL.
Bodrum’da lahmacun ayran 450 TL!
Bodrum'da lahmacun ayran 450 TL!
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