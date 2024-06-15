15 Haziran 2024, Cumartesi
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Bodrum’da kırmızı alarm, güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı, kilometrelerce araç kuyrukları oluştu
Kurban Bayramı'nı Bodrum'da geçirmek isteyen yerli turistler ilçeye akın etmeye başladı. 9 günlük Bayram tatilini fırsat bilip yola çıkan tatilciler, ilçede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçlar 5 kilometrelik yolu 55 dakikada gidebildi. İlçede üst düzey güvenlik önlemleri alındı. İlçe nüfusu 1 milyona ulaştı. Günlük araç giriş sayısı 75 bini buldu. İlçeye giren araç sayısının 250 bini bulacağı öğrenildi.