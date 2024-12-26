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Bodrum’da istinat duvarı karayoluna çöktü: Düşen kayalar otomobile çarptı

Bodrum'da istinat duvarı karayoluna çöktü: Düşen kayalar otomobile çarptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.12.2024 01:29
Bodrum - Turgutreis Karayolu'na yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Yıkılan taş ve kayalar, ilçe merkezi istikametine giden bir otomobile çarptı. Araçtakiler kazayı şans eseri yaralanmadan atlattı. Olay sonrası karayolunun bir şeridi trafiğe kapandı. İhbarın ardından polis, zabıta, 112 Acil Sağlık ve Karayolları ekipleriyle Muğla 911 gönüllüleri olay yerine geldi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli de bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.
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Bodrum’da istinat duvarı karayoluna çöktü: Düşen kayalar otomobile çarptı
Bodrum’da istinat duvarı karayoluna çöktü!
Bodrum'da istinat duvarı karayoluna çöktü!
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