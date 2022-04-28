28 Nisan 2022, Perşembe
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Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı: Cadde ve sokaklar göle döndü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattındaki patlama nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, daha önce de aynı yerde patlamaların olduğunu belirterek, sorunun çözülmesini istedi.