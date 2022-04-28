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Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı: Cadde ve sokaklar göle döndü

DHA
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Giriş: 28.04.2022 16:47
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattındaki patlama nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, daha önce de aynı yerde patlamaların olduğunu belirterek, sorunun çözülmesini istedi.
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