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Bodrum’da doktora şiddet! Doktorun darp edildiği görüntüler ortaya çıktı

Bodrum’da doktora şiddet! Doktorun darp edildiği görüntüler ortaya çıktı

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.08.2024 16:48
Muğla'da aile sağlığı merkezinde görevli doktor Mustafa Hürkal Tezvar geçtiğimiz günlerde hasta ve yakınının şiddetine maruz kalmış, fenalaşarak yoğun bakıma alınmıştı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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