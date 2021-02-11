12 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bodrum'da dalgalara aldırış etmeyen vatandaşlar denize girdi

Bodrum'da dalgalara aldırış etmeyen vatandaşlar denize girdi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.02.2021 17:53
Güncelleme:11.02.2021 17:58
Bodrum'da zaman zaman saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan fırtınada 3 gencin dalgalara rağmen denize girmesi yürekleri ağza getirdi. İşte sosyal medyada çok konuşulan o görüntüler...

İçmeler mevkisinde fırtınaya ve dalgalara aldırış etmeyen 3 genç denize girdi. Zaman zaman 40 km hıza ulaşan fırtınaya rağmen denize giren gençler denizden çıktıktan sonra ise 'yüzmeyi bilmeyen bu havada denize girmesin, boğulurlar' mesajı vererek uyarılarda bulundu.



FIRTINAYI GÖREN YELKEN AÇTI
Genç yelkenciler ise fırtınayı fırsat bilerek denize açıldı. Optimis ve Lazer sınıfı yelkenciler dalgalarla uzun süre mücadele etti. Eğitmenler eşliğinde yelken yapan öğrenciler yelkenleri ters yöne güçlükle çevirdi.

Öte yandan, sabah saatlerinde Güneydoğu'dan esen fırtına nedeniyle balıkçıların denize açılmaması yönünde yetkililerden uyarı geldi. Fırtınanın deniz açığındaki hızının 90 kilometreye kadar ulaşması feribot seferlerini de iptal ettirdi. Bazı kuru yük gemilerinin ise Bodrum açıklarına demir attığı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
İzmir'de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
İzmir'de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
11 Şubat verileri açıklandı! Can kaybı ve ağır hasta sayısı...
11 Şubat verileri açıklandı! Can kaybı ve ağır hasta sayısı...
Bodrum'da deniz sezonunu açtılar
Bodrum'da deniz sezonunu açtılar
Uçan adam uzaya gitmek istiyor
Uçan adam uzaya gitmek istiyor
Bahçelievler'de şiddetli patlama!
Bahçelievler'de şiddetli patlama!
220 aracı taşıyan gemide yangın!
220 aracı taşıyan gemide yangın!
'Muhammer Kaptan'ın acı sonu!
'Muhammer Kaptan'ın acı sonu!
Yunusu böyle hayata döndürdü
Yunusu böyle hayata döndürdü
İstanbul'da far hırsızları kameralara yakalandı
İstanbul'da far hırsızları kameralara yakalandı
Durağa dalan şoförün cezası belli oldu
Durağa dalan şoförün cezası belli oldu
Özgecan'sız 6 yıl...
Özgecan'sız 6 yıl...
İndirim katliamı! Bir döner için bu yapılır mı?
İndirim katliamı! Bir döner için bu yapılır mı?
Daha Fazla Video Göster