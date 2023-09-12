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Bodrum'da altyapı alarm veriyor

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Giriş: 12.09.2023 16:26
Muğla Bodrum’da isale hatlarında peş peşe patlamalar yaşanıyor. İlçedeki kanalizasyon çalışmaları yıllardır neden tamamlanamıyor? Detayları için sözü A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
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