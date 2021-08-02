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Bodrum-Ören yolu ulaşıma kapandı! Bakan Soylu bölgede inceleme yaptı

A Haber
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Giriş: 02.08.2021 15:50
Acil müdahale edilmeye başlandı ve bölgeye arasözler geldi. Bodrum-Ören yolu tamamen kapandı. Ekiplerin bölgede müdahalesi cansiperane devam ediyor. Tersanede tekneleri kurtarmak ve ağaçların alevlere teslim olmasını engellemek için çalışılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olay yerine geldi ve inceleme yaptı.
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