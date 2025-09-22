Bodrum kattaki kuyudan su tahliye eden kişi baygın bulundu

Bartın'da 4 katlı binanın bodrum katındaki kuyudan taşan suyu tahliye eden bir kişi felaştı. Şahıs hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme başlattı. Edinilen bilgiye göre, Bartın Tuna Mahallesi Hendekyanı Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın bodrumunda yer alan ve taşan su kuyusunu tahliye etmeye çalışan Hüseyin K., aniden fenalaşarak yere yığıldı.