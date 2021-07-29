Bodrum ilçesindeki yangın otele sıçradı ve insanlar tahliye ediliyor

Muğla'da Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler bölgeye sevk edilirken yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Bodrum Güvercinlik'te bir otel tahliye ediliyor" dedi.

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