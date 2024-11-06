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Böbrek yetmezliği hastasının 1 günde hayatı değişti

Böbrek yetmezliği hastasının 1 günde hayatı değişti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.11.2024 14:14
Antalya'da uzun yıllardır insülin kullanan, şeker hastalığına bağlı gelişen böbrek yetmezliği nedeniyle 7 aydır diyaliz tedavisi gören 59 yaşındaki çiftçi İsmail Yaman, nakil için Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Kayıt sonrası seraya çalışmaya giden Yaman'ın, aynı gün 2 saat sonra gelen telefonla hayatı değişti. Beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbreğiyle nakil olabileceğini öğrenen Yaman, "Organ nakline yazıldım, 2 saat sonra telefon geldi. 'Organ nakli çıktı, acele gel' dediler. Çevredekiler, 'Bu olay nasıl oldu, para mı verdiniz?' diye soruyor. Para vermedik, böbreklerini bağışlayan hastadan, ailesinden, doktorlardan Allah razı olsun. Beni yaşattılar, çocuklarıma torunlarıma aileme bağışladılar" şeklinde konuştu.
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