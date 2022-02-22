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BM’den Tokatlıları şoke eden ‘ses kirliliği’ raporu!

İHA
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Giriş: 22.02.2022 09:36
Birleşmiş Milletler’in (BM) hazırladığı 'ses kirliliği' raporunda Türkiye'den Tokat’ın bulunması kent sakinlerini hayrete düşürdü. Tokatlılar raporun ardından, kentin oldukça huzurlu olduğunu söyledi.
BM’den Tokatlıları şoke eden ‘ses kirliliği’ raporu!
BM’den Tokatlıları şoke eden ‘ses kirliliği’ raporu!
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