22 Şubat 2022, Salı
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BM’den Tokatlıları şoke eden ‘ses kirliliği’ raporu!
Birleşmiş Milletler’in (BM) hazırladığı 'ses kirliliği' raporunda Türkiye'den Tokat’ın bulunması kent sakinlerini hayrete düşürdü. Tokatlılar raporun ardından, kentin oldukça huzurlu olduğunu söyledi.