20 Ağustos 2022, Cumartesi
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BM Genel Sekreteri İstanbul'da
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, İstanbul’daki Tahıl Koordinasyon Merkezini ziyaretinin ardından Zeytinburnu Limanı'ndaki gemi denetimine katıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.