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BM Genel Sekreteri İstanbul'da

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.08.2022 15:11
Güncelleme:20.08.2022 15:14
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, İstanbul’daki Tahıl Koordinasyon Merkezini ziyaretinin ardından Zeytinburnu Limanı'ndaki gemi denetimine katıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.
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