03 Mayıs 2022, Salı
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Blackburn Rovers'dan anlamlı Ramazan Bayramı hamlesi: Bayram namazı için yeşil zemini açtılar
İngiliz futbol kulübü Blackburn Rovers, bayram namazı için stadyumunu Müslümanlara açtı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda binden fazla Müslüman'ın yeşil zemin üzerinde bayram namazı kıldığı görüldü.