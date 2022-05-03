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Blackburn Rovers'dan anlamlı Ramazan Bayramı hamlesi: Bayram namazı için yeşil zemini açtılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.05.2022 10:37
İngiliz futbol kulübü Blackburn Rovers, bayram namazı için stadyumunu Müslümanlara açtı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda binden fazla Müslüman'ın yeşil zemin üzerinde bayram namazı kıldığı görüldü.
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