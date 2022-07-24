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Bıyık bırakan kadın: Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum!

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2022 13:06
Hindistan'ın Kerala eyaletinde yaşayan Shyja adlı kadın, bıyığını kesmeyi reddederek, "Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum" dedi. Shyja'nın en büyük destekçisi ise kocası ve ailesi...
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