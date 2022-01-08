08 Ocak 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bitlis'te yolcu otobüsü buzlanma nedeniyle şarampole devrildi: 15 yaralı
Bitlis’te yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 15 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, Bitlis-Tatvan kara yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır'dan Van yönüne giden, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 21 BY 095 plakalı yolcu otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumların iyi olduğu belirtildi.