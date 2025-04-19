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Bitlis’te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Bitlis’te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 19.04.2025 09:30
Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ahlat ve Hizan ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheli şahısların ikametlerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 280 gram sentetik kannobinoid maddesi, 3 kilogram sıvı sentetik kannobinoid ham maddesi, 770 kullanımlık peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 17,39 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
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Bitlis’te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon
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