19 Nisan 2025, Cumartesi
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Bitlis’te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon
Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ahlat ve Hizan ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheli şahısların ikametlerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 280 gram sentetik kannobinoid maddesi, 3 kilogram sıvı sentetik kannobinoid ham maddesi, 770 kullanımlık peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 17,39 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.