Bitlis'te tozlu göç başladı! Sürülerin zorlu yolculuğu drone ile görüntülendi

Bitlis'te yaz mevsiminin gelmesiyle koyun sürülerinin Nemrut Dağı'ndaki yaylalara zorlu ve tozlu yolculuğu başladı. Her gün binlerce koyunu süt sağımı için sürüler halinde köye getiren çobanlar, süt sağımından sonra gün batımına doğru sönmüş bir volkanik dağ olan Nemrut Dağı eteklerine doğru 7 kilometrelik tozlu yolculuğa başlıyor. Koyun sürülerinin tozlu yolda ilerleyişi, çoban ve koyunları zorlarken, gün batımına doğru oluşan kızıl renkler ise güzel görüntüler ortaya çıkarıyor.