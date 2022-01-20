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Bitlis'te okullar tatil mi? Bitlis'te okullar kaç gün tatil edildi?

İHA
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Giriş: 20.01.2022 11:32
Güncelleme:20.01.2022 11:32
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde okullara perşembe günü (20.01.2022) itibariyle 1 gün ara verildiği belirtilirken, hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Yolların buzlu, havanın ise soğuk olmasından dolayı yürümekte çok zorlandığını belirten Gamze Tunç, "Dün gece başlayan yoğun kar yağışı bugün de devam ediyor. Yarım metreye kadar kar yağışı oldu. Tabi yollar buz ve yürüyemiyoruz. Bundan dolayı da çok zorlanıyoruz. Bugün okullar yarım gün tatil edildi ve köy yolları da kapandı.
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