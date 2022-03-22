Bitlis’te kar kapı ve pencereleri kapatınca iş yerinde mahsur kaldılar

Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkisi yoğun bir şekilde hissedilen kar yağışı ile çatıdan düşen kar kütleleri sonucunda bir iş yerinin camları ve kapıları kapandı. İş yeri sahibi de kürekle kapının önünü açmaya çalıştı.

Bitlis Tatvan'da günlük yaşamı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı ile tipi sebebiyle tek katlı evler ve iş yerleri adeta kara gömüldü. Saray Mahallesi'ndeki bir düğün salonu, mart ayında aralıksız yağan ve çatılardan düşen karların birikmesiyle adeta kara gömüldü.

KAR KAPI VE PENCELERİ KAPATTI

Çatılardan düşen karla birlikte 3 metreyi bulan kar kalınlığı, düğün salonunun pencere ve kapılarının kapanmasına neden oldu. Düğün salonunun karın altında kalmasıyla iş yeri sahibi ve çalışanlar kürek yardımıyla kapının önünü açmaya çalıştı.

"KARLARDAN DOLAYI İÇERİYE GİREMİYORUZ"

Düğün salonunun dış kapısının çatıdan düşen karlardan dolayı kapandığını belirten iş yeri sahibi Fatih Barış, içeriye girmekte zorluk yaşadıklarını belirtti. Türkiye'de ağır kış şartları yaşadığını söyleyen Barış, "Bölge olarak bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. İşletmemize yan tarafı maalesef 3 metre yağan kar neticesinde ve çatıdan düşen karlardan dolayı içeriye giremiyoruz. Yavaş yavaş açmayı düşünüyoruz ama bu yıl Türkiye'de çok ağır bir kış yaşanıyor. Türkiye'deki illere nazaran Bitlis'te daha çok yağdı. Çektiğimiz sıkıntıları göstermek istedik. Kendi imkânlarımız ile yan taraftaki kapıyı açmaya çalışıyoruz. Şu an karların erimesini bekliyoruz. Erimeye başladığı takdirde işletmemizin yan tarafından arkaya doğru bir yol açmayı düşünüyoruz" diye konuştu.