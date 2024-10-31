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Bitlis’te kamyonet tırla çarpıştı

Bitlis’te kamyonet tırla çarpıştı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 12:11
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kamyonet ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bitlis’te kamyonet tırla çarpıştı
Bitlis’te kamyonet tırla çarpıştı
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