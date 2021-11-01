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Bitlis'te hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

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Giriş: 01.11.2021 15:25
Tatvan'da saat 12.30 sıralarında Bitlis-Tatvan karayolu Rahva mevkisinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Nusret Çelik yönetimindeki 41 UN 131 plakalı hafif ticari araç ile Metin Türk yönetimindeki 70 FE 200 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Nusret Çelik ile otomobilde bulunan Fatma Türk hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla Bitlis ve Tatvan’daki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.
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